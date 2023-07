Equerre d’argent 2023 : et si c'était vous?

L’heure est venu de rassembler les documents graphiques et l’iconographie, et de coucher par écrit les intentions du projet : le dépôt des candidatures pour l’Equerre d’argent 2023 est ouvert. Comme chaque année, les magazines «Le Moniteur» et «AMC» organisent leurs prix d’architecture et de paysage, qui permettent de distinguer le meilleur de la production récente en France.

Maîtres d’œuvre ou d’ouvrage peuvent en effet soumettre des réalisations qui auront été livrées entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 et ce, dans cinq catégories : «Espaces publics et paysagers», «Culture, jeunesse et sport», «Lieux d’Activités», «Habitat» et enfin «Première œuvre». Cette dernière est ouverte à des architectes ou des paysagistes âgés de moins de 35 ans au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme de leur projet. Tous les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 8 septembre prochain sur la plateforme numérique dédiée.

Jury de professionnels

Parmi tous les concurrents, 25 seront d’abord sélectionnés par les journalistes "archi" des rédactions des deux revues, pour être ensuite soumis à un jury de professionnels. Il reviendra à ses membres de désigner un lauréat par catégorie mais aussi d’accorder l’Equerre d’argent 2023 à la réalisation qui, à leurs yeux, aura surpassé toutes les autres. Pour cette 41e édition, le palmarès sera dévoilé lors de la traditionnelle cérémonie de l’Equerre qui aura lieu cette année, le 20 novembre prochain.

En 2022, la 40e Equerre d’argent a été décernée à la Médiathèque Charles-Nègre de Grasse, conçu pour la municipalité des Alpes-Maritimes par les agences Beaudouin Architectes et Ivry Serres Architecture.

