Equerre d’argent 2022 : dernière ligne droite pour les candidatures

La cérémonie de la 40e édition de l’Equerre d’argent se déroulera le 21 novembre prochain en soirée à Paris (XIIIe). Pour avoir une chance de remporter un des prix décernés par les revues «AMC» et «Le Moniteur», il faut faire acte de candidature avant le 9 septembre…

En 2022, comme chaque année, les revues «AMC» et «Le Moniteur» distingueront le haut du panier de la production hexagonale en matière d’architecture et de paysage.

Les candidats - de toutes nationalités - peuvent, dès à présent, s’inscrire et déposer leur dossier sur la plate-forme dédiée, pour des réalisations construites sur le territoire français et livrées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022.

Cinq catégories sont définies : «Première œuvre», «habitat», «lieux d’activités», «culture, jeunesse et sport» et «espaces publics et paysagers».

Le jury constitué pour cette édition 2022 élira également la plus belle réussite - tous programmes confondus - pour lui décerner la 40e Equerre d’argent, laquelle récompense, rappelons-le, l’architecte auteur de la réalisation et le maître d’ouvrage qui lui a accordé sa confiance…

Inscription et renseignements - Dépôt de candidature.