Equerre d'argent 2021 : verdict attendu le 22 novembre

dossier Tout savoir sur l’Equerre d’argent 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réalisations Supprimer Equerre d'argent 2021 Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le «Goncourt» de la discipline sera annoncé le 22 novembre au soir, après délibérations du jury présidé, pour cette 39e édition des prix d’architecture du Moniteur et d’AMC, par Christian de Portzamparc…

Sainte-Barbe, patronne tutélaire des architectes (mais aussi des charpentiers, des artilleurs, des maçons, des mineurs et des pompiers) est célébrée le 4 décembre. Il s’en sera donc fallu d’un cheveu, c’est le cas de le dire, pour que la proclamation du palmarès des prix d’architecture du Moniteur et d’AMC intervienne ce jour-là.

Las! Ce sera pour le 22 novembre, jour de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Heureux hasard, n’est-il pas, le vieux Goethe en personne professant que «l'architecture, c'est de la musique figée.»

L’an passé, on s’en souvient, dans les conditions distanciées imposées par la Covid-19, le jury présidé par Marc Barani avait décerné l’Equerre d’argent à la Toulouse School of Economics, signée par l'agence irlandaise Grafton Architects (lauréate du prix Pritzker 2020), associée aux architectes toulousains Vigneu & Zilio.

Ils sont vingt-cinq nommés cette année qui aspirent à monter sur la plus haute marche du podium. Ces dernières semaines, les valeureux journalistes «architecture» des magazines AMC et Le Moniteur, réunis en comité de sélection avec les rédacteurs en chef respectifs des deux titres, Fabien Renou et Gilles Davoine, ont examiné 267 dossiers de candidature afin de repérer les réalisations récentes les plus emblématiques de la scène architecturale et paysagère en France.

Ils ont ainsi établi un florilège de 25 opérations qui sera présenté aux jurés de la 39e édition de l’Equerre d’argent. Parmi les pépites en lice, cinq ont été conçues par de jeunes professionnels (âgés de moins de 35 ans au dépôt de la demande de permis de construire) qui se disputeront le prix de la Première œuvre.

Les 20 autres réalisations qui convoitent l’Equerre d’argent 2021 concourent également chacune dans leur catégorie respective : «habitat», «lieux d’activités», «culture, jeunesse et sport» et «espaces publics et paysagers». Toutes ont été livrées sur le territoire français entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, leurs concepteurs pouvant être de toutes nationalités.

Les heureux nommés défendront eux-mêmes leur réalisation devant les membres d’un jury placé, cette année, sous la présidence de Christian de Portzamparc. Ils auront à les séduire - et à les convaincre - en une dizaine de minutes. A l’issue des délibérations, le palmarès sera dévoilé en direct sur les sites internet du Moniteur et d’AMC le 22 novembre prochain, à partir de 19 heures.

Rappelons que les prix d'architecture du Moniteur et d'AMC récompensent - à part égale, pour une opération donnée - l’indispensable attelage concepteur et maître d’ouvrage dans toute l’étendue de leur relation, de l’intention à la réalisation.

Retrouvez toutes les réalisations nommées cette année sur la carte ci-dessous :