Equerre d’argent 2021 : ultime délai pour agir!

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Réalisations Supprimer France Supprimer Equerre d'argent 2021 Supprimer Premiere oeuvre Supprimer Valider Valider

La date limite pour faire acte de candidature aux prix d’architecture des revues «Le Moniteur» et «AMC» est repoussée au 19 septembre. Pour le palmarès, rien de changé : il sera dévoilé le 22 novembre, pas avant…

Dans leur grande mansuétude, les magazines «Le Moniteur» et «AMC» vous accordent un délai de grâce jusqu'au 19 septembre à minuit pour faire acte de candidature aux Prix d'architecture qu'ils organisent comme chaque année.

Il est donc plus que temps de déposer votre dossier sur la plateforme numérique dédiée à cette 39e édition de l'Equerre d'argent.

Maîtres d’œuvre (mandataires) ou maîtres d’ouvrage peuvent concourir avec une ou plusieurs réalisations, à condition qu’elles aient été livrées sur le territoire français entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021.

Le jury de cette édition aura la lourde charge de départager et de récompenser les meilleurs ouvrages dans chacune des catégories suivantes : «première œuvre», «habitat», «lieux d’activités», «culture, jeunesse et sport» et «espaces publics et paysagers». Distinction suprême, la 39e Equerre d’argent sera remise avec toute la solennité voulue le 22 novembre au soir à la réalisation la plus remarquable, tous programmes confondus...