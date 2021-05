Equerre d’argent 2021 : les inscriptions sont ouvertes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Prix de l'Equerre d'argent Supprimer Premiere oeuvre Supprimer France Supprimer Profession Supprimer Réalisations Supprimer Equerre d'argent Supprimer Equerre Supprimer Equerre d'argent 2021 Supprimer Valider Valider

La cérémonie de la 39e Equerre d’argent se déroulera le 22 novembre prochain. Pour avoir une chance de remporter un des prix d’architecture ou de paysage décernés par les revues «AMC» et «Le Moniteur», il faut faire acte de candidature d’ici au 10 septembre.

Ecole élémentaire, logement, conservatoire, espace sportif, jardin public, atelier de production, siège social… à chacun son prix.

En 2021 comme chaque année, les revues «AMC» et «Le Moniteur» entendent distinguer le meilleur de la production hexagonale en matière d’architecture et de paysage et soutenir l’excellence en récompensant les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre de réalisations remarquables.

Catégories

Les candidats peuvent dès à présent, et jusqu’au 10 septembre prochain, s’inscrire et déposer leur dossier pour des bâtiments ou des aménagements qui auront été livrés sur le territoire français entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 et qui entrent dans les catégories suivantes : «habitat», «lieux d’activités», «culture, jeunesse et sport» et «espaces public et paysagers».

Le jury qui sera constitué pour cette nouvelle édition devra aussi choisir la plus belle réussite, tous programmes confondus, pour lui décerner la 39e Equerre d’argent.

En 2020, le trophée avait été accordé à la Toulouse School of Economics que les agences Grafton et Vigneu & Zilio avait réalisée pour l’université Toulouse 1 Capitole.

Enfin, dans le but de promouvoir la génération montante, «AMC» et «Le Moniteur» dédient traditionnellement une récompense à la meilleure réalisation conçue par un ou une jeune architecte : le Prix de la première œuvre. Pour pouvoir y prétendre, les candidats doivent avoir été âgés de moins de 35 ans au moment du dépôt de la demande de permis de construire et en avoir été le signataire. L’an dernier, le jury avait primé les six logements participatifs réalisés en autopromotion à Romainville, par l’Atelier de l’Ourcq.

L'ensemble de ces prix 2021 seront remis à l'occasion d'une cérémonie organisée le 22 novembre prochain.