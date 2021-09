Equerre d’argent 2021 : la date approche…

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Equerre d'argent 2021 Supprimer Architecture Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le compte à rebours est lancé : la date limite pour candidater aux prix d’architecture des revues «Le Moniteur» et «AMC» est fixée au 10 septembre prochain. Le palmarès sera, lui, dévoilé le 22 novembre.

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Le 10 septembre à minuit une, il sera trop tard pour tenter de décrocher l'un des Prix d'architecture organisés, comme chaque année, par les magazines «AMC» et «Le Moniteur». Il est donc grand temps d'aller déposer son dossier sur la plateforme numérique dédiée à cette nouvelle édition de l'Equerre d'argent.

39e Equerre d’argent

Maîtres d’œuvre (mandataires) ou maîtres d’ouvrage peuvent concourir avec une ou plusieurs réalisations, à condition qu’elles aient été livrées sur le territoire français entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021.

Le jury aura la charge de récompenser les meilleurs ouvrages dans chacune des catégories suivantes : «habitat», «lieux d’activités», «culture, jeunesse et sport» et «espaces publics et paysagers». Prix suprême, la 39e Equerre d’argent sera décernée à la réalisation la plus remarquable, tous programmes confondus.

Les jeunes architectes et paysagistes auront, eux, l'occasion de se distinguer dans une catégorie qui leur est dédiée : le prix de la Première œuvre. Pour pouvoir y prétendre, il leur faut certifier qu’ils étaient âgés de moins de 35 ans au moment de la demande d’autorisation du chantier.

Le palmarès de cette édition 2021 sera dévoilé le 22 novembre prochain, à l’occasion d’une cérémonie.