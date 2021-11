Equerre d’argent 2021 : inscrivez-vous dès à présent à la cérémonie en ligne !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Réalisations Supprimer Equerre d'argent 2021 Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le lundi 22 novembre au soir, le jury des prix d’architecture 2021 du Moniteur/AMC, présidé par Christian de Portzamparc, dévoilera son palmarès. Assistez à la cérémonie retransmise en ligne…

Les jurés chargés de désigner les lauréats des 39e prix d’architecture du Moniteur/AMC - dont la très convoitée Equerre d’argent - annonceront leurs choix le 22 novembre au soir, lors d’une cérémonie en présentiel également retransmise sur la plate-forme numérique dédiée à l’événement. Les inscriptions se prennent ici.

Le jury aura préalablement auditionné les architectes et les paysagistes des 25 opérations nommées cette année, sélectionnées parmi 267 dossiers de candidature, par les journalistes «architecture» du «Moniteur» et «AMC».

Cinq catégories sont représentées - «habitat», «lieux d’activités», «culture, jeunesse et sport», «espaces publics et paysagers» et «première œuvre» - pour des prix qui, rappelons-le, récompensent à parts égales, l’architecte (et/ou le paysagiste), ainsi que l’indispensable maître d’ouvrage qui lui a accordé sa confiance.