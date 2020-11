Equerre d’argent 2020 : les 25 opérations nommées

dossier Tout savoir sur l'Equerre d'argent 2020

Vingt-cinq réalisations sont retenues cette année pour concourir à la 38e édition des prix d’architecture du « Moniteur », à travers cinq catégories.

Le palmarès 2020 de l’Equerre d’argent sera proclamé le 23 novembre, lors d’une cérémonie à suivre à partir 19h sur LeMoniteur.fr. Vingt-cinq réalisations sont cette année en lice, retenues par le comité de sélection constitué des journalistes «architecture» du «Moniteur» et d’«AMC», après examen - et débats animés - de quelque 250 dossiers de candidature.

Les opérations nommées concourent dans les catégories «habitat», «activités», «culture, jeunesse et sport», «espaces publics et paysagers» ou «première œuvre». Cette dernière catégorie vise à récompenser un bâtiment conçu par un jeune architecte de moins de 35 ans au moment du dépôt de la demande de permis de construire. Toutes les réalisations ont été livrées sur le territoire français dans l’année écoulée ou, pour la catégorie «espaces publics et paysagers», entre 2018 et 2020. Elles seront défendues par leur concepteur en personne, lors d’une audition par visioconférence devant le jury. Rappelons que les prix d’architecture du Moniteur récompensent, à part égale, un architecte (sans critère de nationalité), ainsi que l’indispensable maître d’ouvrage qui lui a accordé sa confiance.

Les opérations en lice :

Catégorie «lieux d’activités»

Catégorie «culture, jeunesse et sport»

Catégorie «habitat»

Catégorie «espaces publics et paysagers»

Catégorie «première œuvre»

Retrouvez toutes les réalisations nommées cette année sur la carte ci-dessous :