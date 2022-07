Eqiom renforce son arsenal pour accélérer l'économie circulaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eqiom Supprimer Recyclage Supprimer Déchets de chantier Supprimer Economie circulaire Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Ciment Supprimer Valider Valider

Avec Ressourceo, le cimentier propose aux acteurs de la construction, des travaux publics, de la déconstruction ainsi qu’aux collectivités, architectes, maîtres d’ouvrage…une offre complète de gestion et de valorisation des déchets de chantiers.

Alors que la filière Responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction pour le bâtiment entre en phase opérationnelle, le cimentier Eqiom a lancé dans le cadre de sa démarche Eqiom R, Ressourceo, une offre complète de services et des solutions pour l'économie circulaire dans la construction.

L'objectif : gérer la fin de vie de matériaux issus de la déconstruction de bâtiments, améliorer le recyclage des déchets et adopter à terme une démarche d’écoconception de produits.

Eqiom s'est fixé 5 priorités :

- L’accueil et la valorisation de déblais inertes (dont déblais en dépassement de seuil) dans le cadre du réaménagement des carrières en activité, permettant de créer de nouveaux espaces post-industriels : boisements, remise en terres agricoles, zones humides…

- La production de granulats recyclés destinés aux applications routières et béton ;

- L’incorporation de gravillons recyclés dans les unités de production de bétons prêt à l’emploi et usines de préfabrication ;

- La valorisation de terres polluées ;

- La valorisation des déchets non inertes (hors terres polluées).

Pour cela, Eqiom s'appuie sur 16 carrières accueillant des déblais inertes dans le cadre de leur réaménagement, 15 unités de production de béton prêt à l’emploi pouvant formuler des bétons incorporant des gravillons recyclés et 12 plateformes de recyclage dont celle de Gennevilliers spécialisée dans la valorisation de déchets de béton.

En 2021, Eqiom a valorisé :

- 70 000 tonnes de granulats recyclés pour des applications TP ;

- 70 000 tonnes de matériaux alternatifs (dont gravillons recyclés), intégrés dans la production de ses bétons ;

- plus de 8000 tonnes de terres polluées ;

- pratiquement 600 000 tonnes de déblais ;

- plus de 300 000 tonnes de déchets valorisés en cimenteries