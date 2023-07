Eqiom propose iciBéton, un service de livraison de béton prêt à l’emploi

Le spécialiste des matériaux de construction Eqiom veut faciliter la vente de béton prêt à l’emploi (BPE) et accompagner ses clients en leur apportant notamment des conseils personnalisés pour leurs travaux. Simple et rapide, sur mesure et à la demande, son nouveau service de commande en ligne iciBéton offre un large choix de formulations de béton, adaptées à divers besoins, dont des bétons à empreinte carbone réduite et des bétons fabriqués à partir de granulats recyclés.

Un accompagnement personnalisé, de la commande à la livraison

Après avoir été effectuée sur le site icibeton.fr, la commande est traitée par la centrale à béton la plus proche du lieu de livraison, parmi les 115 centrales Eqiom, toutes certifiées NF. Le dispositif digital comprend une pré-qualification de la demande, une commande guidée, l’envoi d’un devis et un contact sous 48 heures par téléphone. Tout au long du parcours, des référents iciBéton conseillent et guident les clients, assurent le suivi des demandes et le bon déroulement des livraisons.