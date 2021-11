Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Equipements de protection individuelle Supprimer France Supprimer Valider Valider



Le groupement dans l'orbite du groupe RG lance sa propre marque dans les équipements de protection individuelle.

Quatre lignes de gants, une gamme de protection respiratoire et une gamme antibruit composent la nouvelle gamme Epic, marque exclusive d'EPI Center. Ce groupement d'indépendants, racheté en 2019 par RG Groupe à Adeo, complète ainsi la panoplie de ses marques exclusives. Il disposait en effet déjà de Gamex et Sens pour le vêtement de travail, de Kita pour la haute visibilité, d'Auda pour les chaussures de sécurité et de Pip pour les lunettes de sécurité.