Eoliennes : pas de renforcement prévu de la réglementation sur le risque de propagation du feu à la végétation

Les éoliennes sont soumises à des obligations en matière d'incendie en tant qu'ICPE. Mais "les moyens pour prévenir et lutter contre la propagation de l'incendie à la végétation environnante ne sont que peu abordés par la réglementation existante", s'étonne le sénateur Hervé Maurey (Eure - UC). "Face à cette lacune, certains services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) ont formulé des préconisations à destination des exploitants dans le cadre de documents techniques". Le parlementaire souhaiterait connaître les mesures que le gouvernement compte mettre en œuvre pour généraliser ces bonnes pratiques.

Les autorisations sont soumises à l'avis du Sdis

Le ministère de la Transition écologique confirme que les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des ICPE et que l'arrêté modifié du 26 août 2011 (NOR : NOR : DEVP1119348A) relatif aux installations éoliennes impose aux exploitants de "mettre en œuvre des dispositions permettant de prévenir et détecter les risques d'incendie, ou [...] d'alerter les services d'incendie et de secours et de permettre leur accès". Il ajoute que ces dispositions font l'objet d'un examen approfondi lors de l'instruction d'un dossier de demande d'autorisation et que l'inspection des installations classées sollicite systématiquement l'avis du Sdis lors de cette instruction.

Par ailleurs, la base de référence en accidentologie industrielle (Aria) a recensé 31 incendies entre 2006 et 2022 sur les 9 000 éoliennes existantes dont cinq se sont étendus aux broussailles "mais aucune difficulté de ressources en eau n'a été rencontrée par les services de secours".

Au vu de ce faible nombre et des dispositions réglementaires déjà en place, "un renforcement de la réglementation en ce qui concerne la propagation de feu en cas d'incendie sur la végétation environnante" ne se justifie pas.

QE n° 02614 de Hervé Maurey (Eure - UC), JO Sénat du 6 avril 2023