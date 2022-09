Eolien off-shore : Bouygues TP acquiert une technologie d'embase flottante

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Eolien offshore Supprimer Bouygues travaux publics Supprimer Innovation Supprimer Energie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dénommée OO-STAR et détenue par Floating Wind Solutions, cette technologie garantit une performance optimale de la turbine et une grande durabilité de l’ouvrage, permettant un meilleur rendement.

Disposant déjà de la technologie des fondations gravitaires grâce à son savoir-faire dans le cadre du projet du parc éolien en mer de Fécamp, Bouygues Travaux Publics a annoncé l'acquisition de façon exclusive d'une technologie innovante d’embase flottante.

OO-STAR est un concept breveté d’embase semi-submersible pour les éoliennes offshore, développé à l'origine par Dr.techn. Olav Olsen puis transféré à Floating Wind Solutions (FWS), dont Bouygues Travaux Publics vient de faire l’acquisition.

Le comportement hydrodynamique et structurel de l’embase permet de garantir une performance optimale de la turbine et une grande durabilité de l’ouvrage, assurant ainsi un meilleur rendement.

Production en série

Par ailleurs, cette technologie permet de s’adapter à un grand nombre d’environnements marins, de réduire l’empreinte carbone de l’infrastructure des fermes éoliennes et de diminuer les coûts d’exploitation et de maintenance.

Bouygues Travaux Publics et Dr.techn. Olav Olsen entendent désormais allier leurs expertises en ingénierie et en construction, afin d’optimiser le processus de conception et de mise en oeuvre de cette technologie, dans le but de fournir une solution intégrée, innovante et compétitive pour le marché de l'éolien offshore flottant. "La production des embases semi-submersibles en béton sera faite en série, dans des délais performants et à un coût compétitif", promet Bouygues.