Eolien off-shore à St-Brieuc : Sea Shepherd France attaque l’arrêté « dérogations espèces protégées »

L’association, qui agit pour la défense des océans, demande au préfet des Côtes d’Armor d’abroger son arrêté du 18 avril 2017. Lequel autorise, dans le cadre de la construction et de l'exploitation du parc éolien en baie de Saint-Brieuc, la société Ailes Marines à déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle d'espèces protégées et de leurs habitats. En cas de refus du préfet, Sea Shepherd France et l'association « Gardez les Caps » porteront l’affaire devant le Conseil d’Etat.