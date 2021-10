Eolien : comment le gouvernement veut apaiser les tensions

« Développer massivement les énergies renouvelables », et en même temps, « entendre les protestations lorsqu’elles sont légitimes ». La ministre de la Transition écologique a présenté, le 5 octobre, dix mesures destinées à assurer un « développement maîtrisé et responsable » de l'éolien. Objectif : éviter les blocages qui conduiraient in fine la France à ne pas pouvoir tenir ses objectifs de neutralité climatique en 2050.