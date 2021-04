Eole : à la Porte Maillot, la gare sort de terre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer Infrastructures Supprimer Grand Paris Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Eole Supprimer Valider Valider

Débuté en 2016, le chantier de la future gare de l'ouest parisien vient d'en finir avec ses structures souterraines. Il accueille actuellement les opérations de ripage du tunnelier Virginie qui permettront la reprise du creusement en direction de la gare Saint-Lazare.

A quelques encablures de l’Arc de Triomphe à Paris, le parvis de la Porte Maillot accueille la base vie du chantier de la future gare Eole. Cet espace doit devenir, à l’horizon 2023, un des pôles d’échanges multimodaux les plus importants de la capitale puisqu’il accueillera trois lignes de RER (C, A et E), un métro (ligne 1) ainsi que la ligne T3 du tramway.

Phasage en plusieurs étapes

« Au cours de nos travaux, nous ne devions pas provoquer de dommages sur les ouvrages existants, en particulier les voies de la ligne 1 et celles du RER C. Pour ce faire, nous avons organisé le gros œuvre de la gare en deux parties. Nous avons d’abord réalisé les deux tiers de la surface en parois moulées. Le tiers restant, situé à proximité du RER C, a été conçu grâce aux méthodes traditionnelles afin de ne pas risquer de détériorer les installations existantes », détaille Xavier Gruz, directeur du projet Eole.

Située à 35 m de profondeur pour 225 m de long, la gare a été divisée en deux chantiers principaux : une section en tunnel destinée à la circulation des trains et aux accès à la gare, et une section à ciel ouvert qui comprendra la partie principale de l’édifice et qui sera recouverte d’une grande verrière. Le génie civil de la partie souterraine est quasiment terminé. En revanche, la réalisation du gros œuvre de la partie à ciel ouvert bat toujours son plein. « Nous avons pris du retard à cause de l’épidémie. Nous envisageons à présent une mise en service mi-2023 », précise Xavier Gruz.

Vue schématique de la future gare de la porte Maillot[...]