«Envisager l’habitat et la mobilité à grande échelle», Mickaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole

Création d’Altémed, urbanisme transitoire, retour des Folies, végétalisation, choc de l’offre, candidature commune avec Frontignan et Lunel comme capitale européenne de la culture en 2028… Deux ans après son élection, le maire PS de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole (31 communes, plus de 480 000 habitants, dont 290 000 habitants à Montpellier) a les idées claires pour transformer sa ville dans le dialogue avec les communes membres de la métropole et aussi celles hors de son périmètre. Explications.