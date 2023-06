Environnement et énergie : les transitions au cœur de MID

Le 4 juillet prochain, les décideurs du monde de la construction et de l’aménagement ont rendez-vous sur les bords de Seine. Pour sa cinquième édition, le Moniteur Innovation Day (MID) prend ses quartiers à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) pour une journée de débats, d’échanges et d’initiatives. Le programme, concocté par la rédaction du « Moniteur » : se donner pour ambition d’esquisser la ville de demain.

Entre des plénières, qui offriront aux dirigeants du secteur l’occasion de détailler leur vision, les ateliers promettent des retours d’expérience concrets.

En fin de matinée, l’un d’entre eux sera dédié à la quête de souveraineté énergétique, enjeu majeur de la période actuelle. Comme les autres, cet atelier sera divisé en deux. D’abord, nous nous pencherons sur l’hydrogène, chaînon manquant du mix énergétique, et ses applications pour les mobilités, les bâtiments et les chantiers. Ensuite, nous nous focaliserons sur les bornes de recharge électrique. Un maillage fin du territoire constitue un élément indispensable de la décarbonation du parc de voitures individuelles, mais aussi de véhicules utilitaires et d’engins de chantier.

En début d’après-midi, un autre atelier dédié à la biodiversité interrogera les conséquences de la priorité désormais donnée au vivant dans les projets de construction et d’aménagement. Avec, en première partie, un focus sur le processus de renaturation, pensé comme un objectif indissociable de la désartificialisation. Ensuite, l’arbre se placera au cœur des échanges : l’arbre comme élément central de la végétalisation des espaces urbains, l’arbre comme sujet vivant préexistant à prendre en compte dans la conception même des nouveaux projets.

Retrouvez ici le programme complet de MID 2023 et inscrivez-vous ici pour participer à cette journée.