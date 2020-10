ENVELOPPES POLYCARBONATE

Les matières plastiques, PVC, polyéthylène et autres polystyrènes, sont devenues l'objet de toutes les détestations - car issues du pétrole et polluantes. Apparues au début du XXe siècle, elles furent pourtant longtemps considérées comme un produit miracle, léger, résistant, hygiénique et caméléon, permettant tous les effets de couleur, de transparence. En revêtement de sol ou mural, étanchéité, isolant, vitrage, gainage technique… elles sont indispensables dans la construction. Aussi les industriels travaillent-ils à la recherche de polymères vertueux, depuis leurs process de fabrication jusqu'à leur recyclage. Parmi les produits d'enveloppe, les plaques de polycarbonate présentent de nombreuses qualités : translucides, transparentes, isolantes, colorées, résistantes aux chocs et aux UV, elles autorisent une grande variété de mises en œuvre par leurs formats et systèmes d'ossature ; elles sont étanches et, dans de nombreux cas, suffisamment résistantes au feu. Elles sont totalement recyclables et leur légèreté est source d'économie en matière de structure et de fondations. Un atout, dès lors que l'on s'inscrit dans l'analyse du cycle de vie du bâtiment.