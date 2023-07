Entretiens du Patrimoine : le retour !

Les 28, 29 et 30 novembre 2023 à l’auditorium Claude Lévi-Strauss du musée du Quai Branly-Jacques Chirac (Paris VIIe), ce colloque se proposera de faire le point sur les pratiques actuelles en matière de conservation et de restauration et d’envisager les évolutions en cours.

Ouvert aux acteurs du secteur (architectes, conservateurs, restaurateurs, chercheurs, entreprises, associations, etc.) il permettra de débattre des grands enjeux de la restauration du patrimoine au XXIe siècle.

Au nombre des thèmes qui seront abordés lors de ces trois journées : Comment faire des éléments matériels et immatériels hérités du passé des ressources d’avenir en leur donnant une nouvelle vie? Quelles techniques, quels matériaux mettre en œuvre à cet effet? En quoi la préservation, la restauration du patrimoine évolue-t-elle face aux effets présents et futurs du changement climatique? Quelle place pour le patrimoine dans la transition écologique? Autant de questions qui seront débattues à partir des interventions des plus éminents spécialistes dans l’objectif de dessiner des perspectives à la lumière d’exemples concrets et de retours d’expérience.



