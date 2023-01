Entretien des ponts communaux : comment financer les travaux ?

En France, selon un rapport du Sénat de juin 2019 sur la sécurité des ponts, 18 à 20 % des ponts communaux et intercommunaux sont en mauvais état structurel et posent des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les usagers, souligne Mathieu Darnaud, sénateur (Ardèche - LR). "Cette situation inquiétante [...] a poussé l'État à mobiliser 40 millions d'euros d'ingénierie pour aider les petites communes à recenser leurs ouvrages et à porter un premier diagnostic des ponts présentant des désordres". Mais la question du financement des travaux d'entretien n'a pas été réglée, et "de nombreuses communes rurales ne pourront faire face à ces dépenses qui s'annoncent très importantes". Il demande donc au gouvernement des précisions sur sa participation dans la prise en charge financière des travaux d'entretien des ponts communaux.

Cartographie et évaluation

Le ministère chargé des Collectivités territoriales et de la Ruralité rappelle qu'en effet, dans le cadre du programme national des ponts, une enveloppe de 40 M€ a été consacrée à la mise en place d'un système d'information pour cartographier précisément l'ensemble des ouvrages d'art de 11 540 communes et pour les doter d'un outil pour entretenir et gérer leur patrimoine via l'élaboration d'un "carnet de santé" des ouvrages. Ainsi au 15 octobre 2022, plus de 40 000 ouvrages, de communes volontaires, ont fait l'objet d'une visite et plus de 19 000 carnets de santé ont d'ores et déjà été transmis aux communes. La remise de ces carnets se poursuivra jusqu'au début de l'année 2023.

Une évaluation approfondie des ouvrages les plus sensibles est aussi en cours et concerne plus de 900 ouvrages dans 80 départements.

Les aides au financement

Mais, confirme le ministère, "il n'existe pas d'enveloppe dédiée au financement des travaux, qui relève d'abord de la compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre". Toutefois, "les dotations de soutien à l'investissement local peuvent être mobilisées conformément à l'instruction du 7 janvier 2022", signale l'exécutif. Ces dotations peuvent être utilisées pour "la sécurisation des ouvrages d'art relevant de la compétence des communes et des EPCI à fiscalité propre, notamment les plus petits d'entre eux, en cohérence avec l'initiative mise en œuvre par le Cerema dans le cadre de l'offre d'ingénierie France relance".

En complément, le gouvernement indique que deux autres types de financements sont proposés par la Banque des territoires dans le cadre du plan de relance. Il s'agit du "Mobi Prêt, doté d'une enveloppe de 2 Mds€, dédié aux investissements dans le secteur de la mobilité et qui voit son éligibilité étendue à la rénovation des ouvrages d'art ; et l'intervention en fonds propres dans des sociétés de projet associant une ou plusieurs collectivités, afin d'accélérer la mise en rénovation à l'échelle d'un territoire, tout en garantissant au mieux les coûts et les temps de mise en œuvre".

