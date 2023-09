Entretien des ponts : 35 M€ de plus suffiront-ils ?

Dans la suite des opérations de recensement des ouvrages communaux engagées dans le cadre du Programme National Ponts 1 et 2 (pour 50 M€ au total), l’Etat mobilise 35 M€ supplémentaires pour accompagner les collectivités à réaliser les travaux de remise en état de leurs ouvrages communaux les plus dégradés et, notamment, ceux présentant un enjeu majeur de sécurité des usagers et de continuité des dessertes locales.

En complément d’un appui au financement des travaux, cette enveloppe intègre également des actions ponctuelles d’accompagnement des collectivités locales par le Cerema, de la remise du carnet de santé des ouvrages au lancement des travaux.

Concrètement, les collectivités pourront faire parvenir dès l’automne leurs demandes de financement « au fil de l’eau » pour ces ouvrages depuis le site Démarches simplifiées (www.demarches-simplifiees.fr). Le Programme national Ponts Travaux subventionnera jusqu’à 60 % des travaux de reconstruction, de réparation, de restauration, ainsi que les études techniques et réglementaires nécessaires à leur bonne réalisation.

Près de 32 000 communes sont éligibles au Programme national Ponts Travaux. Il s’agit de l’ensemble des communes éligibles au Programme national Ponts 1 (2021-2023) et au Programme national Ponts 2, en cours.

« Une goutte d'eau »

Pour les professionnels de l'entretien des ouvrages d'art, ce nouveau dispositif constitue un premier pas, mais ne se situe clairement pas à la hauteur des enjeux. « Si l’on adopte un point de vue optimiste, il témoigne d'une prise de conscience. Mais si l'on s'astreint à une lecture plus pragmatique, on ne peut que constater que le compte n’y est pas. Le rapport du Sénat nous indique qu’il existe 35 000 ponts communaux en mauvais état. 35 M€ d’euros, cela revient donc à consacrer 1000€ en moyenne par ouvrage. C’est une goutte d’eau, sachant que nous estimons qu’un premier investissement minimum de 350 M€ est nécessaire pour faire face à l'urgence de la situation », explique le président du Strres, Lionel Llobet.

Le représentant des entreprises spécialisées dans la réparation et le renforcement des structures n'oublie pas non plus de plaider à nouveau pour la mise en place d'une mesure fiscale incitative pour les collectivités. « Nous réitérons notre appel à inscrire dans le projet de loi de finances l'éligibilité des opérations d’entretien des ouvrages d’art au FCTVA [Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, NDLR] », lance-t-il avant de rappeler que « chaque jour qui passe renchérit un peu plus le montant des travaux à consentir. »