Entraigues-sur-la-Sorgue : un espace arboré sur le giratoire d’entrée de la zone d’aménagement concerté du Plan

À Entraigues-sur-la-Sorgue, le nouveau giratoire d’entrée dans la zone d’aménagement concerté du Plan sera également un espace arboré de 2 000 m².

La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon a décidé d’aménager un espace de verdure au centre du nouveau giratoire, situé à l’entrée de la zone d’aménagement concerté du Plan, à Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse). Son objectif est de planter 1 000 arbres sur une surface de 2 000 m2. Les travaux préparatoires viennent d’être lancés. Ils incluent la préparation des sols et la mise en place d’une structure arboricole. La configuration de cette dernière sera en adéquation avec des techniques de permaculture et les cadres exigés par les essences endémiques qui seront mises en terre (micocouliers, frênes, érables, etc.).

Selon le calendrier de réalisation de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, les plantations commenceront cet hiver. Un budget de 50 k€ sera consacré à ce projet mené dans le cadre de la réduction des impacts du changement climatique. Selon les attentes de la collectivité, ce coin de verdure devrait favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement, recharger plus efficacement les nappes phréatiques et éviter l’érosion des sols ainsi que les inondations.