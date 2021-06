Entraigues-sur-la-Sorgue : la création du parc industriel du Plan passe en concertation publique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Parc privé Supprimer Valider Valider

Les informations concernant la création d’un parc industriel dans le quartier du Plan, à Entraigues-sur-la-Sorgue, seront accessibles au public du mercredi 16 juin au jeudi 15 juillet 2021.

La concertation publique pour le projet de création d’un parc industriel à Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse) est programmée du mercredi 16 juin au jeudi 15 juillet 2021. Un premier atelier participatif se tiendra le mardi 29 juin prochain, au siège de la communauté d’agglomération du Grand Avignon (Vaucluse). Un second est prévu pour le 1er juillet à Entraigues.

Le nouveau parc industriel sera établi sur 100 ha de terrain au sein du quartier du Plan. Les futurs locaux accueilleront essentiellement des entreprises issues de l’industrie agroalimentaire et de l’éco-naturalité. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’entreprise Global Solution & Engineering, établie à Avignon. Le pilotage du projet a par ailleurs fait l’objet d’une convention entre la Communauté d’agglomération du Grand Avignon, la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et ce spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Un comité de pilotage, composé d’élus, s’occupe de la validation des décisions, tandis qu’un comité technique s’assure de leur suivi et de leur mise en œuvre.