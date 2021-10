Entraigues-sur-la-Sorgue : bientôt une nouvelle maison de santé avenue Allende

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Santé Supprimer Valider Valider

La Ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue renforce sa capacité d’accueil médical en aménageant une nouvelle maison de santé derrière la mairie.

La municipalité d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse) s’est lancée dans la construction d’un bâtiment de 160 m² avenue Allende, derrière l’hôtel de ville. Ce local, conçu par le cabinet d’architectes de Bénédicte Richard et de Pascal Oligeri, accueillera quatre cabinets avec une salle commune, une tisanerie et des sanitaires à la place d’un ancien hangar. Une fois les entreprises chargées de la construction connues (courant octobre), les travaux pourront débuter et dureront huit mois.

L’infrastructure bénéficiera de solides fondations permettant de construire, à terme, deux niveaux supplémentaires pour accueillir les services administratifs municipaux. Ces derniers auront un accès direct aux bureaux de la mairie. Le bâtiment utilisera des matériaux en accord avec ceux de l’hôtel de ville, pour une meilleure esthétique.

La création de ce centre a pour objectif d’étoffer et de moderniser les infrastructures de santé, et surtout de pallier le désert médical dans la commune. En ce sens, la Ville a déjà aménagé un cabinet dans un ensemble immobilier situé rue Max-Bertrand.