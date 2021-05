Ensemble avec les territoires pour retrouver la croissance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée La relance c’est vous Supprimer Conjoncture Supprimer France Supprimer Valider Valider

Partenaire privilégié des acteurs locaux, la Banque des Territoires est plus que jamais à leurs côtés pour faire de la sortie de crise un levier de développement territorial durable. En mettant en œuvre le plan de relance de la Caisse des Dépôts, elle soutient une croissance verte, solidaire et territoriale.

La Banque des Territoires : l’opérateur de la relance

En septembre 2020, pour anticiper la reprise après plusieurs mois marqués par la crise sanitaire et la contraction historique de la croissance française, la Caisse des Dépôts s’engageait à injecter plus de 26 milliards d’euros dans l’économie, essentiellement sur les deux ans à venir. Un plan ambitieux, axé notamment sur la cohésion sociale et le développement durable, qui s’inscrit dans le cadre de France Relance, le plan de relance du gouvernement.

L’opérateur de ce plan : la Banque des Territoires, levier de développement local de la Caisse des Dépôts.

Un opérateur efficace puisqu’en effet, à peine six mois plus tard, « les fonds étaient disponibles et fléchés et les crédits déployés sur le terrain pour des réalisations concrètes » se félicitait Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, à l'occasion du Printemps des Territoires le 18 mars dernier. « À la fin du premier trimestre 2021, 8 milliards d’euros ont déjà été engagés », précise-t-il. Les différents dispositifs de conseil et de financement déployés par la Banque des Territoires, structurés en plusieurs plans de relance sectoriels, serviront à recréer une nouvelle croissance dans six domaines stratégiques : le commerce, le tourisme, la transition écologique et énergétique, l’industrie, l’habitat et le très haut débit.

En première ligne pour soutenir le tourisme et les petits commerces

La Banque des Territoires soutient les communes et intercommunalités qui souhaitent accélérer la transformation digitale de leurs commerces, touchés de plein fouet par la crise. « Nous finançons des plateformes locales de e-commerce que les villes, par exemple, mettent en place pour permettre aux professionnels de maintenir une partie de leur activité. Avec les collectivités, nous créons également des sociétés foncières qui vont acheter les murs des commerces, les rénover et les louer », explique Olivier Sichel. Le soutien de la Banque des Territoires peut également prendre la forme d’un financement pour un poste de manager de commerces de centre-ville.

Le tourisme fait lui aussi l’objet d’un accompagnement spécifique de la Banque des Territoires sur le volet immobilier et infrastructures, à travers 1,4 milliard d’euros d’investissements et 500 millions d’euros de prêts. La Banque des Territoires appuie également la définition de stratégies territoriales touristiques avec des fonds propres, du conseil et une aide au montage de projets sur des opérations complexes. « Nous avons par exemple financé le parc du Futuroscope pour l’aider à passer la crise », illustre Olivier Sichel.

L’habitat pour relancer un secteur de la construction à l’arrêt

Autre priorité de la Banque des Territoires, le secteur de l’habitat, qui a été durement touché par la crise sanitaire en raison de l’arrêt brutal de nombreux chantiers courant 2020. « Afin de soutenir la production quand les chantiers étaient arrêtés au printemps 2020, nous avons commandé 40 000 logements », souligne Olivier Sichel. Pour relancer les opérations de production de locatifs sociaux et pour construire sans fonds propres, les collectivités peuvent recourir à une large palette de financements de la Banque des Territoires, parmi lesquels les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), les Prêts Locatif Aidés d’Intégration (PLAI), les Prêts Locatifs Sociaux (PLS), mais aussi les titres participatifs (la Banque des Territoires a mobilisé 1 milliards d’euros de titres participatifs en un an), des prêts pour le financement de projets de recyclage, de redressement des copropriétés dégradées, ou encore pour des opérations d’aménagement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

L’inclusion numérique des territoires à accélérer

La crise a joué un rôle de révélateur des inégalités territoriales, notamment en matière d’accès à internet. En effet, les périodes de confinement ont démontré l’importance critique d’avoir accès aux outils digitaux. C’est pourquoi la Banque des Territoires intègre dans son plan de relance le déploiement du Très Haut Débit notamment dans les zones rurales et les territoires ultramarins à travers des investissements et des prêts accessibles dans le cadre d’appels à projets.

La relance sera durable ou ne sera pas

Si cette crise n’a pas fini de livrer tous ses enseignements sur les limites de nos modèles économiques, la volonté de la Banque des Territoires est claire : créer au sein des territoires les conditions d'une croissance nouvelle et durable en investissant dans des projets d’avenir et une économie verte.

L’un des leviers de cette croissance durable ? Le verdissement du tissu industriel qui représente une part substantielle des émissions de CO2 à l’échelle mondiale. La Banque des Territoires soutient ainsi financièrement la plupart des mesures du « Pack Rebond » du programme national « territoires d'industrie », inscrit au cœur du plan France Relance. L’objectif : relocaliser des filières et dépolluer les sites dans une logique de transition énergétique et environnementale.

Contenu proposé par La Banque des Territoires