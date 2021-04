ENSEIGNEMENT : COMMENT RÉCONCILIER PRATIQUE ET THÉORIE ?

Trois ans après l'instauration du statut d'enseignant chercheur et la création du Conseil national des enseignants chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture (CNECEA), des inquiétudes se font jour sur la place des praticiens et du projet dans les Ensa, reflétant une profession en crise identitaire, qui n'arrive pas à réconcilier pratique et théorie. Que transmettre et comment ? Quelle place donner aux impératifs écologiques, aux sciences humaines et sociales, aux expérimentations par le faire ? Pour alimenter le débat, nous avons réuni autour d'une table ronde quatre architectes et/ou enseignants : Jérôme Espitalier, Julien Perraud, Patrick Rubin et Marie Zawistowski.