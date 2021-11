Enlaps met l'image et l'IA au service de l'analyse des chantiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantier connecté Supprimer France Supprimer Start-up Supprimer Intelligence artificielle Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

La startup BtoB française propose des caméras connectées reliées à une plateforme SaaS qui permettent avec l'intelligence artificielle de modéliser les tendances structurelles et organisationnelles des chantiers.

Quelle technologie utilisez-vous ?

Antoine Auberton, CEO : Nous avons créé Enlaps fin 2015. Notre solution Tikee combine une caméra autonome en énergie (Tikee 3 PRO), qui effectue des prises de vue à 220°, et une plateforme cloud myTikee, permettant de stocker, d’éditer, d’analyser et de partager les images capturées. Afin de s’assurer que ces données soient collectées continuellement et sans délai, la caméra est connectée à cette plateforme en 4G.

Une caméra Tikee sur un chantier - © Enlaps Close Lightbox



Pourquoi les chantiers de BTP ?

Benoît Farinotte, CTO: Cela s’est fait assez naturellement. Notre technologie permet de documenter les différentes phases de construction ou de se connecter au chantier en temps réel. Le marché s’est approprié notre solution et le BTP représente aujourd’hui 80% de notre activité. Plusieurs milliers de chantiers sont équipés de nos caméras dans une soixantaine de pays, principalement en Europe et aux Etats-Unis.

[...]