Énergies renouvelables : quelles solutions techniques en rénovation ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Energies renouvelables Supprimer Pompe à chaleur Supprimer chauffagebois Supprimer Photovoltaïque Supprimer Solaire thermique Supprimer Rénovation thermique Supprimer Chauffage Supprimer Artisan énergies renouvelables Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer elm Leblanc Supprimer France Supprimer Valider Valider

Si, avec la RE 2020, le recours aux énergies renouvelables promet de s’intensifier dans le neuf, les solutions pour la rénovation ne manquent pas. L’offre de systèmes fonctionnant aux EnR s’étend chez les industriels. Trois d’entre eux nous présentent leurs solutions techniques et recommandations.

Pompe à chaleur chez Bosch-Elm Leblanc

« Aujourd’hui, 70 % des chaudières fioul remplacées font place à une PAC. C’est nouveau, la majorité des PAC installées concernent la rénovation, et la tendance va se poursuivre. Or, tous les installateurs ne sont pas encore à l’aise avec les PAC et qualifiés pour ce marché.

Nous croyons aux vertus de la technologie monobloc, sans manipulation du fluide frigorigène. Celle-ci représente 10 % des PAC installées, et davantage si l’on considère uniquement la rénovation. Cette part va évoluer, d’autant que les nouveaux fluides, tels que le R32 ou le propane, sont potentiellement inflammables – ce qui incite plus encore à les confiner en usine pour éviter tout risque de fuite sur chantier.

Éviter les courts-cycles en rénovation est un autre sujet important. La PAC hybride est une bonne solution pour les maisons promises à un renforcement de l’isolation thermique, contrairement à une PAC qui peut être surdimensionnée. »

Marc Trela, directeur du marketing des produits de Bosch-Elm Leblanc

Energie solaire chez Systovi

« En France, le marché de l’énergie solaire est en pleine croissance. Avec notre offre photovoltaïque, aérovoltaïque (PV + complément de chauffage) et aérothermique, nous réalisons 80 % de notre activité en rénovation. Sur ce marché, les installateurs souhaitent se professionnaliser autour des EnR et recherchent des acteurs de proximité. Nous leur consacrons un centre de formation et d’accompagnement.

Les systèmes intégrant production, stockage et gestion sont attendus par les artisans, ainsi que nos offres de services et d’accompagnement. La technologie photovoltaïque devenant plus accessible et le coût des énergies augmentant, la question du retour sur investissement se pose de moins en moins. À présent, le vrai enjeu est le stockage de l’énergie solaire pour accroître la part d’autoconsommation. Pour cela, nous lançons un stockage d’énergie photovoltaïque sous forme d’ECS. »

Tiphaine Montuelle, chef de marque chez Systovi

Chaudière à granulés chez Ökofen

« Aujourd’hui, la chaudière à granulés de bois remplace le fioul en divisant par deux la facture de combustible, tout en garantissant la maîtrise du bilan CO2. Côté stockage, le volume de granulés équivalent à 1 000 litres de fioul occupe une surface au sol de 2 m², ce qui est envisageable dans la plupart des maisons. Grâce à une turbine d’aspiration, le silo textile peut aussi être déporté jusqu’à 20 mètres de la chaudière.

En termes de fumisterie, depuis, trois ans, il est possible d’installer une ventouse horizontale sur certaines chaudières agréées. Cela simplifie encore plus la conversion de la chaufferie. Les chaudières à granulés classiques délivrent un rendement jusqu’à 95 % sur PCI, les modèles à condensation de nouvelle génération (30 % de nos ventes) atteignent 107 % selon les tests d’homologation de la norme EN303.5 sur de plus larges plages de fonctionnement. Les deux technologies sont éligibles aux aides. »

Emmanuel Lisze, directeur de la communication de Ökofen