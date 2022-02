Energies 2050 : le gaz renouvelable contre-attaque

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Energie Supprimer Biogaz Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le gaz renouvelable facilitera la transition du bâtiment vers la neutralité carbone, malgré son exclusion de la réglementation environnementale 2020. Pour le démontrer à quelques semaines de l’élection présidentielle, l’association Coénove a détaillé le 17 février sa vision de la trajectoire vers l’horizon 2050.

L’équation « décarbonation égale électrification » se heurte à trop d’incertitudes techniques, écologiques et financières pour emporter l’adhésion de Coénove. Les industriels, fournisseurs et installateurs regroupés par cette association opposent une autre équivalence : « Efficacité énergétique plus gaz renouvelable égale neutralité carbone ».



« RTE, ce n’est pas la bible »



« Sortons d’une vision monolithique ! La prospective Futurs énergétiques 2050 du Réseau de transport d’électricité, ce n’est pas la bible », martèle le président Bernard Aulagne.

A l’horizon 2050, un gisement sécurisé de 420 TWh fonde les analyses prospectives détaillées le 17 février par l’association. Entièrement renouvelable, ce potentiel repose principalement sur la méthanisation (135 TWh), mais aussi sur la pyrogazéification des déchets solides, sur les gaz thermaux et l’hydrogène. Il permet de répondre à une demande estimée à 320 TWh, soit 28 % du marché de l'énergie contre 33 % aujourd'hui.

La filière Gaz renouvelable compte sur un gisement sécurisé de 420 TWh en 2050.

Sur ce total, la part du bâtiment s’élève à 100 TWh, dont 85 pour le résidentiel : une consommation transmise par des chaudières à très haute performance énergétique ou par des pompes à chaleur, y compris des modèles hybrides qui peuvent associer le gaz et l’électricité photovoltaïque.

Un décollage prometteur

Du producteur au consommateur, la bonne maintenance des 230 000 km du réseau garantit la disponibilité de la ressource qui présente par ailleurs une remarquable capacité de stockage et une empreinte carbone favorable : 24,4 g de CO2/kWh, soit 10 fois moins que le gaz naturel, mais aussi une performance meilleure que son équivalent électrique, selon les calculs homologués dans la réglementation environnementale 2020 (RE 2020).

Avec 365 sites de production de méthane connectés au réseau au 31 décembre 2021, soit 6,4 TWh, le décollage du marché encourage Coénove, qui vise 70 TWh en 2030. De l’élimination des déchets à l’enrichissement des sols, les externalités positives renforcent l’argumentaire, de même que la gestion des pics hivernaux : de la fin janvier au début février 2018, l’électricité n’a fourni que 30 % de la demande à 8 h du matin, contre 37 % pour le gaz.

Demande hivernale - © Coénove Close Lightbox

L'électricité n'a répondu qu'à 30 % du pic de demande hivernale de la fin janvier et du début février 2018.

Le mur des électriciens

Face à son plaidoyer pour la complémentarité, le président de Coénove se heurte à une réponse des électriciens qu’il résume en ces termes : « Il y a de la place pour moi et pour moi ! ». Entre les difficultés techniques du chantier du réacteur EPR de Flamanville, l’absence de progrès sur la question des déchets nucléaires et les questions posée par le stockage ou la flexibilité du réseau électrique, le contexte appellerait des analyses plus nuancées, selon lui.

Le médiocre bilan des rénovations à basse consommation alimente l’amertume des partisans du gaz renouvelable : Bernard Aulagne y voit « un effet pervers des soutiens aux installations de pompes à chaleur sans vision de la réduction des besoins inhérente aux interventions sur le bâti ».

L'exclusion met le feu aux poudres

En excluant le gaz renouvelable de la trajectoire de la France vers la décarbonation du bâtiment, la RE 2020 a cristallisé les tensions avec les pouvoirs publics, comme en témoigne le recours intenté le 29 septembre dernier par Coénove devant le Conseil d’Etat. Cette exclusion contredit le droit européen tout comme la stratégie bas carbone de la France, selon l’association.

A moyen terme, cette dernière craint pour la pérennité du tissu industriel et de la matière grise française, dans l’un de ses domaines d’excellence. L’actualité réglementaire offre heureusement des perspectives plus réjouissantes : Coénove attend avec impatience le décret d’application de la loi Climat qui consolidera la filière naissante, à travers le lancement du marché des Certificats de production de biogaz.

Rendez-vous en juillet 2023

Pour enrichir le débat sur la comparaison entre les filières énergétiques, l’association a lancé une étude sur leur empreinte environnementale. « La maîtrise du carbone fait partie d’un tout », justifie Bernard Aulagne. Le travail en cours s’inscrit dans la perspective d’un des premiers grands dossiers du prochain quinquennat : la loi de programmation Energie climat, attendue pour le 1er juillet 2023, fixera les orientations de la France jusqu’en 2030.