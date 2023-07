Energie : le nouveau directeur de l’Ademe veut davantage s’appuyer sur les territoires

Ancien maire d’une petite commune de l’Est de la France, et fin connaisseur des enjeux énergétiques du secteur du bâtiment, Sylvain Waserman, nouveau P-DG de l’Ademe, veut davantage s’appuyer sur les territoires et sur leurs élus pour réduire drastiquement les émissions de CO 2 . Ce 25 juillet, il n’était donc pas à Paris mais à Douai (Nord) pour y rencontrer la délégation Hauts-de-France de l’Ademe et présenter sa philosophie.