Enercool veut faire baisser la température des bâtiments

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Peinture Supprimer Peinture extérieure Supprimer Toiture Supprimer Artisan toiture Supprimer France Supprimer Valider Valider

Enercool, jeune PME nantaise, apporte une solution au rafraîchissement des bâtiments avec une nouvelle peinture réflective. Celle-ci permettrait de réduire de 6 °C la température intérieure en été.

Aujourd’hui de nombreux propriétaires de bâtiments sont tiraillés entre avoir trop chaud lorsque le thermomètre grimpe ou régler la clim au maximum et voir la facture d’électricité partir en flèche elle aussi : un cercle vicieux puisque les climatiseurs, en plus d’être énergivores, émettent des gaz qui réchauffent le climat…

Créée il y a environ un an et demi, la société nantaise Enercool propose une alternative avec sa « peinture blanche rafraîchissante ». Ce produit élaboré en partenariat avec un industriel du secteur (il ne souhaite pas communiquer son nom, N.D.L.R.) a demandé un peu plus de deux années de R&D. « Nous en sommes à la première phase de lancement avec la réalisation de nos premiers chantiers », se félicite le trio de fondateurs, Adeline Constant, François Rangde et Maxime Claval, qui précisent : « Notre peinture réflective s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. L’application se fait principalement sur des toits plats (EPDM, membrane bitumineuse, zinc, bac acier) : grandes surfaces, immeubles, bâtiments tertiaires, usines… »

Pour remplir son rôle, le produit réfléchit les rayons du soleil, dont les infrarouges, et résiste aux ultraviolets pour protéger les bâtiments de la chaleur. Il affiche d’ailleurs un SRI (Solar Reflectance Index, indice qui indique la capacité à ne pas s’échauffer sous le rayonnement solaire) de 105, soit au-delà de la peinture blanche standard. « Nos études ont montré qu’un toit noir, l’été, peut monter à 70 °C en surface, avec notre produit, la température de ce même toit ne dépasse pas les 30 °C. Les utilisateurs arrivent ainsi à réaliser 40 % d’économie d’énergie sur l’usage de la climatisation tout en gagnant jusqu’à 6 °C en intérieur », insiste Maxime Claval qui pointe : « Sans compter les économies de maintenance et la réduction des pannes sur des clims qui tournent moins ».



Développement à l’international et gamme teintée



Actuellement, la peinture Enercool n’est disponible qu’en vente directe, l’entreprise n’ayant pas encore franchi le pas de la commercialisation en réseau : « Nous devons faire connaître le produit, expliquer son fonctionnement auprès des applicateurs. Il est donc trop tôt pour qu’il rejoigne les rayons des grossistes. Par contre, si un réseau souhaite s’associer et pousser notre peinture, nous sommes ouverts », affirment les responsables qui travaillent déjà sur des déclinaisons. En effet, aujourd’hui, entre les règles d’urbanisme, les contraintes imposées par les ABF, la peinture blanche est difficilement applicable sur les toits des habitations privées. « Nous développons une version teintée, aux couleurs tuiles et ardoises. Elle sera mise sur le marché d’ici quelques semaines. Dans le même temps, nous travaillons sur un produit pour l’étanchéité qui renvoie également la chaleur ».

Les responsables de la jeune PME fondent de grands espoirs sur leurs produits. Alors que les premières commandes arrivent de l’étranger, ils affichent un chiffre d’affaires qui a triplé en l’espace d’un an et table sur 5 millions d’euros en 2025.