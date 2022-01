Encore quelques mois de travaux sur l’avenue du Général-de-Gaulle à Chelles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

En mai 2022, l’avenue du Général-de-Gaulle se présentera sous une nouvelle apparence, plus verdoyante et plus sécurisée.

Les travaux engagés sur l’avenue du Général-de-Gaulle, à Chelles (Seine-et-Marne), se poursuivent. Ce chantier, qui se déroulera jusqu’en mai 2022, a pour but d’améliorer le confort d’utilisation de cette voie. Les deux premières phases de l’opération sont déjà achevées. Elles portaient sur l’enfouissement des réseaux aériens et la sécurisation de la chaussée, en réduisant notamment sa largeur.

Depuis le 3 janvier 2022, le chantier concerne la réfection des trottoirs. Ceux-ci seront refaits sur toute la longueur de l’avenue. Le projet prévoit, en outre, de renouveler l’éclairage public avec la mise en place de LED moins énergivores, et de redessiner les places de stationnement. La création d’une large piste cyclable bidirectionnelle, la sécurisation des traversées et des cheminements, ainsi que la végétalisation des espaces publics avec la plantation d’une trentaine d’arbres et de haies supplémentaires sont également prévues. Pour mener ces travaux à bien, la circulation et le stationnement seront alternés au niveau du chantier.