« En Vendée, les collectivités ont envie d’aller de l’avant », Carole Marsault et Ludovic Blanchard, architectes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Profession Supprimer Vendée Supprimer Reconfinement Supprimer Valider Valider

Depuis La-Roche-sur-Yon où ils sont installés, les dirigeants de l’agence Architecture Blanchard-Marsault-Pondevie ressentent une dynamique de projets dans leur région, les municipalités recommençant à lancer des appels d’offres à la suite des dernières élections.

Comment travaillez-vous pendant cette période de reconfinement ?

Nous n’avons pas souhaité fermer complètement notre atelier comme lors du premier confinement, tout le monde ayant exprimé le besoin de maintenir un temps de travail commun à l’agence. Hormis le vendredi chômé, décrété depuis mars pour faire le dos rond financièrement, nous n’avons pas établi de cadre fixe. L’organisation entre télétravail, présence au bureau et sur les chantiers varie pour chacun de nos cinq collaborateurs suivant les besoins de chaque dossier. Nous avons la chance d’avoir de grands locaux. Donc, garder nos distances n’est pas une difficulté.

Quels problèmes rencontrez-vous dans votre pratique au quotidien à cause de la crise sanitaire ?

Actuellement, nous avons beaucoup de projets en début de chantier. Cette phase d’orchestration, qui occupe les trois-quarts de notre temps, induit beaucoup d’échanges avec les entreprises et de réactivité autour de l’ajustement des plans d’exécution. Nous travaillons en binôme sur les plus gros dossiers et c’est beaucoup moins évident à distance. A la maison, un tirage grand format ou l’accès à une documentation peut aussi nous manquer.

Un de nos problèmes est la fermeture au public des services d’urbanisme et du patrimoine. Les rendez-vous ne sont plus possibles et les échanges que nous avions l’habitude de faire en amont des projets doivent se faire par e-mail, ce qui ralentit l’élaboration de certains dossiers à Nantes, La-Roche-sur-Yon ou sur la côte atlantique.

Répondez-vous à des appels d’offres ?

Les appels d’offres ont connu un creux au cours des derniers mois. Mais, depuis quelques semaines, on a l’impression que c’est en train de repartir. Les municipalités relancent les projets à présent que les élections sont passées. Nous avons remporté récemment la rénovation-extension de la mairie de Jard-sur-Mer, en Vendée. La nouvelle équipe municipale a décidé de poursuivre ce projet lancé par la précédente, car la vétusté des locaux justifie pleinement l’engagement de travaux. Nous allons candidater à d’autres opérations de ce type.

Sur le même sujet Campagne de travaux sur les mairies rurales

Quels programmes sont porteurs dans votre région ?

La Vendée est une région économiquement porteuse avec une démographie en hausse. Elle est amenée à se développer comme l’ensemble du littoral atlantique. Et ce n’est pas la crise sanitaire qui va bloquer ce mouvement. On le sent bien, les collectivités et les acteurs économiques ont envie d’aller de l’avant. Toute la chaîne de production semble s’activer pour pallier au manque de logements, de bureaux ou d’équipements publics. Nous voulons croire en cette dynamique.