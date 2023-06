En Paca, la mobilité bénéficiera de près d’un milliard d’euros sur cinq ans

Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, et Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont signé, ce 20 juin à Marseille, une lettre d’intention par laquelle ils s’engagent, chacun, à abonder à hauteur de 337 millions d’euros le futur contrat de plan Etat-région. Cette enveloppe doit servir à produire des transports alternatifs à la voiture plus fiables et plus sûrs.