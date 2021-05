En Paca, deux ouvrages explorent la qualité architecturale et des formes urbaines

Rendus publics fin avril, une étude de l’Agam et un ouvrage collectif produit par l’EPF Paca et le CAUE 13 interrogent chacun la qualité architecturale et des formes urbaines en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils doivent susciter le débat dans une région caractérisée par la surconsommation du foncier disponible.