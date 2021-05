En Norvège, Saint-Gobain crée sa première usine "zéro carbone"

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Gobain Supprimer Europe Supprimer Industrie Supprimer Investissement Supprimer Plaque de plâtre Supprimer Valider Valider

Le géant des matériaux va investir environ 25 M€ dans son usine de plaques de plâtre de Fredrikstad pour accroître ses capacités de production d’environ 40% et installer un système innovant d’électrification du procédé de production permettant d’éliminer plus de vingt mille tonnes d’émissions de CO2 par an et de réduire les consommations d’énergie du site.

Saint-Gobain a annoncé, le 24 mai, un investissement d’environ 25 millions d’euros dans son usine de plaques de plâtre de Fredrikstad en Norvège, pour accroître ses capacités de production d’environ 40% et transformer son usine pour en faire le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone au monde.

L’investissement "consiste notamment en un projet innovant d’électrification du procédé de production utilisant aujourd’hui du gaz naturel", a expliqué Saint-Gobain dans un communiqué, précisant que l’électrification était "particulièrement pertinente en Norvège où 96% de l’électricité produite est d’origine hydraulique".

Ce projet d’usine zéro carbone, qui pourrait être étendu à d’autres sites de Saint-Gobain, permettra "d’éliminer plus de vingt mille tonnes d’émissions de CO2 par an et de réduire les consommations d’énergie du site", assure le groupe.

Saint-Gobain bénéficie d’une subvention de l’agence gouvernementale norvégienne Enova. Les nouvelles installations seront opérationnelles début 2023.