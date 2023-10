En menuiserie, les fabricants forment massivement

Nécessité fait loi. Devant l’évolution technique des produits et des réglementations toujours plus exigeantes, les industriels du bâtiment proposent davantage de formations aux poseurs et installateurs, conscients que les nouvelles mises en œuvre de menuiseries extérieures et de protections solaires demandent une grande expertise. Une manière, aussi, de combler les lacunes en matière d’apprentissage.