" Spacemaker va toucher architectes et urbanistes du monde entier" : Håvard Haukeland, co-fondateur de la start-up

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Start-up Supprimer Numérique Supprimer Urbanisme Supprimer 3D Supprimer Etats-Unis Supprimer Autodesk Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Alors que Spacemaker vient d'être racheté par Autodesk, le dirigeant de la start-up norvégienne, Håvard Haukeland, explique les enjeux de cette opérations pour les deux sociétés au Moniteur.fr.

Qui sont les utilisateurs de Spacemaker et que leur apporte votre solution ?

Nos utilisateurs sont des architectes et urbanistes ainsi que des promoteurs immobiliers et des communes. Leurs équipes peuvent travailler ensemble sur une plateforme unique avec un seul et même modèle 3D. Notre objectif est de rationaliser la collaboration, grâce justement à cette unique plateforme de travail et d’échange. Chacun accède ainsi aux informations pertinentes dès le début du projet. Les équipes peuvent ainsi améliorer leur collaboration, gagner en efficacité (en particulier lors du travail à distance) et analyser et concevoir des ensembles immobiliers en temps réel.

En basant la prise de décision sur l’importante quantité de données disponibles, nos utilisateurs améliorent la qualité, la rapidité et la précision de leur processus de planification. Notre plateforme est disponible sur sept marchés à l’international, dont la France.

Quelles données d’entrée utilisez-vous ?

Nous utilisons les données relatives au terrain, aux bâtiments environnants, aux limites de propriété, aux routes et au trafic, aux vents, etc. Les utilisateurs peuvent également saisir des préférences et des contraintes telles que le Plan local d’urbanisme (PLU). Et nous simulons également des phénomènes naturels comme la lumière du jour, le bruit, les effets du vent, etc. qui génèrent d’énormes quantités de données. Nos utilisateurs peuvent accéder à un large éventail de données disponibles dans Spacemaker et recevoir des analyses sur un maximum de 100 critères.

[...]