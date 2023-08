En Corse, le premier KE Store de France se refait une beauté

L’enseigne Bâches Diffusion Balagne (BDB) s’est installée dès 2009 en Balagne, entre Calvi et Île-Rousse, au nord-ouest de la Corse. En 2011, BDB commence à proposer des pergolas Gennius (KE Outdoor Design) à sa clientèle. Il s’en suit un partenariat solide et durable avec la marque, basé sur une belle écoute réciproque et des compétences appréciées de part et d’autre. Jean-François Frassanti, gérant de BDB, milite alors pour dupliquer un modèle qui fait déjà ses preuves en Italie, et devient ainsi le premier KE Store français en 2021 !

Un engagement humain

Quand on interroge Jean-François Frassati des raisons de son adhésion au concept KE Store, sa réponse est claire : « Ce sont les relations humaines qui se sont installées au fil du temps avec l’ensemble de nos interlocuteurs qui me font aimer KE et le concept KE Store… », confie-t-il.

© KE Outdoor Design Jean-François Frassati (à gauche), gérant de BDB, et Patrick Fages, directeur Projet de KE Outdoor Design France.

« Le respect mutuel, la transparence, la disponibilité et l’engagement des équipes, à tous les niveaux de la hiérarchie de l’entreprise. Mais aussi l’écoute de nos demandes spécifiques, l’accompagnement sur des formations pointues comme, par exemple l’étanchéité de pergolas de très grandes dimensions. Voilà autant de raisons concrètes qui font que nous sommes aujourd’hui les ambassadeurs de KE au travers de cette enseigne en plein développement. »

Une dynamique à pérenniser

Le partenariat entre KE et son distributeur insulaire se traduit aujourd’hui par un agrandissement du showroom KE Store "historique". En cette rentrée, il se refait une beauté pour offrir une nouvelle surface d’exposition. Le showroom se déploiera sur 120 m2 à l’intérieur, complété par une exposition extérieure de 450 m2 aménagée comme un jardin. Les bureaux occuperont une surface de 54 m2. Enfin, l’enseigne bénéficiera d’un espace de stockage sous hangar de 300 m2.

© KE Outdoor Design Le showroom vu de l'intérieur

Le développement de KE sur l’île passe aussi par une augmentation du chiffre d’affaires. Après avoir un chiffre d’affaire 2022 de 2,3 millions d’euros, Jean-François Frassati prévoit « une croissance à deux chiffres en 2023. Une dynamique que je souhaite pérenniser grâce à l’ouverture des nouveaux bureaux et du nouveau showroom. »

Une équipe solide et réactive

Le KE Store corse emploie aujourd'hui 16 personnes. Jean-François Frassati s’appuie depuis 7 années sur son directeur général Benoît Jeanmotte pour piloter une équipe pleine d’énergie et motivée par la culture et les valeurs humaines insufflées dans l’entreprise. Personnel administratif, chefs d’équipes et poseurs font preuve d’une grande réactivité. Pour preuve, l’agence est ouverte toute l’année (pas de fermeture estivale) pour un meilleur service clients.