En Chine, ADP a imaginé le nouvel aéroport de Chengdu-Tianfu

En 2015, ADP Ingénierie, avait été sélectionné par les autorités locales pour réaliser la conception architecturale et la planification aéroportuaire de la première phase de ce nouvel aéroport. Après avoir optimisé sa proposition de design initiale, le Groupe ADP a été activement impliqué au cours du processus de conception finale auprès de son partenaire local, China South West Architectural Design Institute (CSWADI) en charge du développement des études.

Situé dans le district de Jiangyang, à environ 50 km à l’est du centre-ville de Chengdu, le nouvel aéroport international de Tianfu est appelé à jouer un rôle important dans le développement de l’économie de la province du Sichuan et de ses 80 millions d’habitants.

Considéré comme une plaque tournante pour le trafic aérien en Chine, Chengdu disposera désormais avec ce nouvel aéroport d'un système aéroportuaire international double [ndlr: deux aéroports complémentaires coexistant sur la même aire urbaine] : le troisième en Chine, après ceux de Shanghai et de Pékin.

Doté de deux aérogares et de trois pistes, cet aéroport "greenfield" dispose d'une capacité initiale de 40 millions de passagers par an, mais une deuxième zone dite « miroir » permettrait d'accueillir deux terminaux et des pistes supplémentaires, portant ainsi la capacité finale autour de 90 millions de passagers par an.

Les deux premiers terminaux conçus par les équipes du Groupe ADP - le 1 qui accueille principalement des vols internationaux, et le 2, entièrement dédié au trafic domestique - disposent d'une superficie totale de plus de 600 000 m² et de 83 postes avions au contact.

Les différents bâtiments sont reliés à quatre lignes ferroviaires à grande vitesse et à deux lignes de métro, par l'intermédiaire d'un grand centre de transport terrestre intermodal.

Des terminaux compacts

Le concept architectural développé par les équipes du Groupe ADP se caractérise par une forme unique, située dans un cercle représentant le ciel, autour duquel tournent deux toits incurvés, tel des phénix, symboles du riche patrimoine mythologique de la Chine.

Les deux aérogares sont distincts, avec des processeurs et des piliers légèrement inclinés, mais partageant la même architecture. Tous deux sont optimisés pour leur fonction spécifique, mais la flexibilité opérationnelle est renforcée par un couloir de connexion côté pistes et le positionnement de portes battantes dans le terminal 1.

La compacité a été privilégiée afin de minimiser les distances de marche à pied entre la porte du terminal et les salles d'embarquement.

« L'aéroport international Tianfu de Chengdu est un bel exemple de l'expertise développée par le Groupe ADP dans la conception d'aéroports à grande échelle, ce qui fait partie de notre ADN d’opérateur aéroportuaire et résulte de décennies d’expérience acquise à Paris et au travers de notre réseau à l'international", s'est félicité Xavier Hürstel, directeur général adjoint pour le Développement du Groupe ADP.

En Chine, le Groupe ADP a remporté un nombre important de concours en architecture et en planification aéroportuaire au cours des 25 dernières années.

À son actif, il a plusieurs références majeures parmi les plus grands aéroports du pays comme le terminal 1 du nouvel aéroport de Pékin-Daxing, le terminal 1 de l'aéroport de Shanghai-Pudong, le terminal 2 de Nanjing, le terminal 3A de Chongqing ou encore le nouveau terminal 3 de l'aéroport de Canton-Baiyun.

Il a également assuré un grand nombre de missions de conseil et d'études d'ingénierie, pour réaliser notamment des plan-masses et pour l'optimisation d'infrastructures côté pistes.