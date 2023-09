En Bretagne, une ancienne grange renaît dans un écrin de terre crue

Améliorer le confort thermique tout en respectant le bâti d’origine : c’est le défi relevé par Terra Architecteurs, entreprise de travaux spécialiste de la terre crue, pour la transformation de cette ancienne grange en maison. « La principale attente des clients portait sur le confort d’été. Au premier étage, nous avons donc recherché des solutions assurant un déphasage maximal », explique Amélie Le Paih, dirigeante de l’entreprise.

Isolation en fibres végétales

Au niveau des combles, pour les rampants, des panneaux Biofib’Trio (fibres de chanvre, coton et lin) ont été mis en œuvre sur 300 mm d’épaisseur, avec un R supérieur à 7. Sous les rampants, à la verticale, un produit novateur créé par la start-up Kellig Emren a été retenu : il s’agit d’un panneau isolant rigide biosourcé à base de végétaux, principalement du miscanthus, avec un liant argile-chaux et une finition en enduit terre. Cette solution assure la perspirance des murs, et donc favorise les échanges d’humidité entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.

Enveloppe en terre-paille

La stratégie est différente en rez-de-chaussée, où l’enveloppe a été renforcée sur tous les murs périphériques avec 6 cm d’un mélange terre-paille et une finition en enduit terre. « Nous n’avons pas joué sur la résistance thermique, mais plutôt misé sur les caractéristiques du bâti d’origine en bauge. La terre en elle-même n’est pas un très bon isolant, mais elle permet une régulation naturelle de l’hygrométrie qui apporte un vrai confort aux occupants », pointe Amélie Le Paih. La dirigeante regrette que les méthodes de calcul réglementaires ne prennent pas en compte cette qualité, ce qui défavorise fortement le bâti ancien dans les DPE.

À LIRE AUSSI Trois maisons individuelles en béton de terre crue excavée

L’enveloppe avant travaux

L’ancienne grange avait d’abord été transformée en atelier. Comme souvent en Bretagne, un solin de pierre est édifié à la base des murs. Il supporte ensuite les murs de bauge et leur sert de protection contre les remontées d’eau et d’humidité.

© Terra Architecteurs Etat initial

Les pignons

Au premier étage, les murs pignons ont été rénovés selon la technique traditionnelle de la bauge, avec un mélange de terre crue et d’eau additionné de fibres végétales.

© Terra Architecteurs Les pignons

Les combles

Les rampants sont isolés avec des panneaux souples Biofib’Trio (chanvre, coton et lin) en 300 mm d’épaisseur. À la verticale, des panneaux isolants rigides à rainure et languette, composés de coproduits végétaux, d’un liant argile-chaux et d’une finition en enduit terre, viennent compléter l’enveloppe.

© Terra Architecteurs Les combles

Le rez-de-chaussée

L’enveloppe a été renforcée côté intérieur par un mélange terre-paille appliqué sur 6 cm d’épaisseur sur tous les murs périphériques de la maison, avec une finition en enduit terre.

© Terra Architecteurs Le rez-de-chaussée



Entreprise : Terra Architecteurs

Siège : Saint-Germain-sur-Ille (Ille-et-Vilaine)

Création : 2017

Dirigeante : Amélie Le Paih

Effectifs : 2 associés

Activités : construction et réhabilitation en terre crue

Photo : Crédit : Atelier ALP