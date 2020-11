En Bretagne, deux opérations rennaises se partagent les Pyramides d’argent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyramides d'argent Supprimer MVRDV Supprimer Bretagne Supprimer Immobilier Supprimer Valider Valider

Fait unique dans l’histoire de ce palmarès, « Ascension Paysagère » (Giboire, MRDV, ALL) et Inside (Lamotte, Barré Lambot, Catherine Proux) se partagent le Grand Prix Régional.

Initialement prévue le 3 novembre à Rennes, au Couvent des Jacobins, la soirée de remise des prix du concours des Pyramides d’Argent 2020 de la région Bretagne a été annulée en raison du contexte sanitaire. Ce palmarès 2020 n’en demeure pas moins exceptionnel.

« Pour première fois dans l’histoire de ce prix, les membres du jury n’ont pas pu se partager et ont désigné deux programmes ex-æquo pour le Grand Prix régional » explique Sophie Garnier, secrétaire générale de la FPI Bretagne.

« Ascension Paysagère » à Rennes - © Giboire/ MVRDV/ALL Close Lightbox

Conçue par les agences d’architecture « MVRDV » et « ALL » pour Giboire, « Ascension Paysagère » à Rennes, Grand Prix régional ex-aequo, propose une écriture résolument contemporaine.

Le premier était attendu. Il s’agit de l’opération de 138 logements face à la Vilaine « Ascension Paysagère » porté par Giboire et conçu par l’agence néerlandaise MRDV avec les rennais de ALL.

A travers une écriture contemporaine, ses bâtiments incurvés et en gradins s’inscrivent dans le paysage urbain en accentuant l’ouverture sur la confluence. Le chantier a démarré en juin 2019 et les premières livraisons sont prévues pour le 1er trimestre 2022.

Mélange de style

Inside, à Rennes - © Groupe Lamotte/Barré Lambot/Catherine Proux. Close Lightbox

Inside, Grand Prix régional ex-aequo, est la nouvelle opération phare du Groupe Lamotte à Rennes. Elle est conçue par les architectes nantais Barré Lambot et la rennaise Catherine Proux.

L’autre grand prix régional, est une belle surprise même si c’est la nouvelle opération phare de Lamotte à Rennes. Conçu par les architectes nantais Barré Lambot et la rennaise Catherine Proux, « Inside » est un programme haut de gamme de seulement 29 logements et des commerces.

Situé lui aussi à une confluence, celle de la Vilaine et du canal d’Ille-et-Rance, face à un immeuble de Jean Nouvel, il comprend 5 immeubles qui prennent forme autour d’un remarquable bâtiment en brique du XIXe siècle (La Descente de Plélan) entièrement réhabilité.

Mélangeant les styles, les matériaux et les ambiances, les architectes ont réalisé un travail d’orfèvre. Les cinq bâtiments ont tous des volumétries et des aspects extérieurs variés (immeuble de 4 étages, maison en briques, immeuble de 9 étages, et même R+1...), donnant du rythme à cet ensemble harmonieux. En surplomb, le bâtiment le plus élevé, sera habillé d’un moucharabieh qui donnera son caractère à cette réalisation qui devrait être livrée en 2022.

Pour ce joyau d'architecture, les prestations ont été soignées, l'un des appartements disposant même d'un couloir de nage privatif en roof top ! Risquant la comparaison avec l’œuvre de Georges Maillols, qui fête ses 50 ans cette année, Jean-Marc Trihan, président du groupe Lamotte estime « qu’après les Horizons, qui se trouvent à deux pas, Inside est une nouvelle réalisation de référence pour Lamotte ».

Une friche se transforme

Les Villes Dorées à Saint-Brieuc - © In Situ ACV/BNR Clenet Brosset/Atelier du canal Close Lightbox

A Saint-Brieuc, « Les Villes Dorées » est un véritable petit morceau de ville réalisé par Réalités. Ce programme mixte a été conçu par l’agence In Situ ACV (Nantes) avec BNR Clenet Brosset (Rennes) et l’Atelier du canal (Rennes).

Si, cette année encore, la capitale bretonne se distingue, Saint-Brieuc rejoint le palmarès avec l’opération « les Villes dorées », lauréate du Prix de la mixité urbaine.

Porté par Réalités et conçue par Solen Jaouen de l’agence nantaise Architecture Culture(s) et Ville avec les rennais BNR Clenet Brosset et Atelier du Canal, ce programme est un véritable petit quartier.

Situé sur un site délaissé depuis plusieurs années (l’ancienne Polyclinique du Littoral), il se caractérise notamment par son caractère intergénérationnel avec des logements, une résidence étudiante, une résidence service seniors, un centre médical et paramédical, des bureaux et commerces de proximité et un parking. Entièrement traversant, il intégrera également un square, un amphithéâtre urbain ou bien encore des noues paysagères. Au total, les espaces verts représenteront 45% de la parcelle.