En Belgique, Eiffage et Equans préparent le futur parc éolien de Saint-Brieuc

La sous-station électrique offshore du futur parc éolien de Saint-Brieuc est actuellement en cours de construction à ciel ouvert à Hoboken près d’Anvers. Une fois achevée, elle sera transportée et installée comme prévu mi-2022.

Les équipes de l’association momentanée Smulders (groupe Eiffage) et Equans s’affairent autour de l’imposante structure. Le groupe Eiffage s’occupe essentiellement de la partie métallique qui comprend les fondations et les structures de la plateforme, l’engineering, la production, l’installation et la mise en service, Equans est responsable de toute la partie électrique basse tension et des systèmes auxiliaires (éclairage, protection contre le feu, batteries pour assurer en permanence la sécurité de l’installation).

Installation des transformateurs sur la sous-station électrique du parc éolien de Saint-Brieuc - © Eiffage Close Lightbox

Installation des transformateurs sur la sous-station électrique.

Pour ce qui est de la partie moyenne tension et haute tension, les équipements sont fournis et intégrés sur la plateforme. Une fois l’assemblage de la fondation Jacket et de la sous-station finalisés, les deux éléments seront lentement descendus sur une barge qui les transportera vers le futur champ éolien dans la baie de Saint-Brieuc.

La structure

Dimensions: 53,55 m x 31 m x 21,5 (LxWxH)

Poids: +/- 3400 tonnes

Une visite à Hoboken où se poursuit la construction de la sous-station permet de se rendre compte de l’importance du chantier, de sa complexité mais aussi de l’attention toute particulière qui a été concentrée sur la sécurité, notamment avec le dédoublement de certains éléments pour éviter des fuites et des accidents éventuels. En cas de nécessité d’évacuation, une zone d’hélitreuillage est également prévue.

