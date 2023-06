En Allemagne, une des plus grandes centrales photovoltaïques en toiture du monde en construction

En 2017 au terme de sa construction, le site de Marl (Allemagne) et ses 235.000 m² devenait le plus grand centre logistique de Goodman en Europe.

Aujourd'hui il se distingue à nouveau et verra sa toiture accueillir la plus grande installation photovoltaïque du groupe à l’échelle mondiale : l'équivalent de 14 terrains de football.

BayWa r.e, développeur d'énergie renouvelable et fournisseur de services et de solutions, est en charge de l’installation de plus de 43 000 modules photovoltaïques qui offriront une puissance totale de 18 MWc.

La production d’énergie renouvelable couvrira les besoins énergétiques des bâtiments et les besoins opérationnels de l’exploitant actuel, Metro Logistics, prestataire de services logistique allemand. Le surplus d’énergie sera réinjecté sur le réseau électrique allemand.

"Afin d’aider nos clients à réduire leurs émissions et minimiser la sollicitation des réseaux électriques, nous continuons à renforcer notre capacité de production d’énergie renouvelable dans l’objectif d’atteindre 400 MWc d'ici 2025. L'installation de panneaux solaires est désormais un standard dans tous nos projets", a expliqué Marie Maggiordomo, responsable innovation et développement durable chez Goodman. "Les installations de centrales photovoltaïques sur nos sites se poursuivent à travers l’Europe : quatre seront achevées en France d’ici la fin de l’année et permettront l’autoconsommation électrique de nos clients concernés", a-t-elle ajouté.

Cette installation solaire d’envergure devrait être achevée d'ici la fin de l'année.