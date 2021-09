En 2024, la municipalité de Nanterre disposera d’une nouvelle maison de santé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Nanterre, une nouvelle maison de santé sortira de terre dans le square Lebon d’ici 2024.

Afin de regrouper dans un même lieu les différents services de santé et de prévention dispersés dans la ville, la municipalité de Nanterre prévoit de créer une nouvelle maison de santé d’ici 2024. Ce centre, qui sera édifié dans le square Lebon (Hauts-de-Seine), remplacera celui de Maurice-Thorez, devenu peu fonctionnel, pour accueillir un nombre important de patients.

La nouvelle infrastructure, qui s’étendra sur une superficie de 1 985 m², sera constituée de deux bâtiments : un centre municipal de santé et un centre municipal de prévention. Ils seront construits avec des matériaux biosourcés et suivant les normes écologiques. En effet, les deux centres seront moins énergivores grâce à l’utilisation de la géothermie et leurs toitures seront recouvertes de 164 panneaux photovoltaïques. Les travaux devraient être lancés en octobre 2021.

Le chantier, chiffré à 9,6 M€, bénéficiera d’une subvention de 3,2 M€ de la part du conseil départemental des Hauts-de-Seine et d’une aide de 350 k€ de la Région Île-de-France. Dans le cadre du plan de relance, la mairie a également reçu une subvention de 1,7 M€ pour financer ce projet.