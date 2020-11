En 2023, le plateau de Saclay se dotera d’une déchetterie ressourcerie en Essonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Déchets Supprimer Valider Valider

Le SIOM prévoit l’ouverture d’une déchetterie ressourcerie sur le plateau de Saclay.

La nouvelle déchetterie ressourcerie sur le plateau de Saclay est un projet de longue date qui se concrétise enfin. Cette construction sera réalisée dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) du quartier de l’Ecole-Polytechnique en Essone. Un bâtiment dédié à la déchetterie et un édifice consacré à la ressourcerie vont voir le jour en 2023. Le premier comité de pilotage du programme s’est tenu début octobre 2020.

Lancée par le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères (SIOM), cette déchetterie soulagera celle de Villejust (Essonne) qui ne répond plus aux besoins actuels des différentes communes.

La gestion de la ressourcerie et de ses activités éducatives sera attribuée à la Collective regroupant trois associations : la Recyclerie sportive, les Études et chantiers Ile-de-France ainsi que La Ressourcerie créative. « Avec chacun nos spécificités, nous allons pouvoir travailler autour de l'insertion, de la mobilité et du sport », souligne Marc Bultez, fondateur de la Recyclerie sportive basée à Paris et à Massy.