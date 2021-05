En 2019, 2 millions de logements ont bénéficié d’une rénovation aidée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer France Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Valider Valider

L’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE) dresse son premier panorama des logements ayant fait l’objet d’une rénovation aidée. L’étude porte sur 2019 et donc ne se penche par sur l’effet Covid.

Près de 2,1 millions de logements (soit 7 % du parc) ont fait l’objet en 2019 d’une rénovation aidée, selon le premier panorama de l’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE).

Dans le détail, il s’agit de logements rénovés grâce aux trois principales aides publiques à la rénovation : certificats d’économie d’énergie, programme « Habiter mieux sérénité » et crédit d’impôt à la transition énergétique. Ces travaux subventionnés auraient « permis une réduction de 1,6 % de la consommation d’énergie conventionnelle du parc », estime l’ONRE.

Le panorama « le plus complet »

Si un « volume significatif de travaux » se situe hors radar car « réalisé sans aide publique », explique l’organisme, l’étude se fonde sur deux ensembles de données.

D’une part, une enquête sur les travaux de rénovation énergétique dans les maisons individuelles. D’autre part, les bases de données relatives aux principales aides à la rénovation. Ce qui « permet de dresser le panorama des rénovations énergétiques en France le plus complet jusqu’à présent », se félicite l’ONRE.

Un comité de partenaires



Créé en 2019 et piloté par le Commissariat général au développement durable (CGDD), cet observatoire s’appuie, depuis ce mardi 18 mai, sur un comité de partenaires. Composé d’une vingtaine de représentants des ministères concernés, opérateurs, principaux fournisseurs d’énergies et chercheurs, il est chargé de « débattre des méthodes et des résultats » ou encore de « formuler des propositions d’études à mener ».

Les données étaient éparpillées

La mission principale de l’ONRE est de mieux recenser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments financés par des aides publiques. Ces données étaient auparavant disséminées entre les ministères du Logement, de la Transition écologique, les collectivités locales et des associations comme Soliha.