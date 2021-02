Emmanuelle Wargon passe à l'offensive sur le logement social

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Logement social Supprimer HLM Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer Loi SRU Supprimer Fondation Abbé Pierre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Interrogée ce 2 février 2021 à l'antenne de RMC/ BFM TV, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon a dévoilé ses ambitions en matière de logement social et de lutte contre le mal logement : construction de 250 000 logements sociaux sur deux ans, prolongement de la loi SRU, extension de la garantie Visale, simplification du dispositif d'intermédiation locative sociale, organisation d'une nuit de la solidarité dans les plus grandes villes de France...

« Nous avons construit 90 000 logements sociaux cette année en France (Ndlr : en 2020) : ce n’est pas assez, c’est moins que nos objectifs », a reconnu Emmanuelle Wargon, ce 2 février 2021 au micro de Jean-Jacques Bourdin, sur RMC et BFM TV.

Pour rattraper ce retard, la ministre du Logement propose de construire « 250 000 logements sociaux en deux ans » et lance « un défi » à tous les acteurs de la construction, organismes HLM, comme élus locaux. « Ce sont les maires qui donnent les permis de construire », a rappelé la ministre.

La construction de ces logements sera financée à hauteur de 1,5 milliards d’euros, « avec de l’argent de l’Etat, avec Action Logement, avec la Caisse des Dépôts », a précisé la Ministre.

"La loi SRU sera prolongée"

Interrogée sur la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) qui arrive à échéance en 2025, Emmanuelle Wargon a confirmé que « la loi sera prolongée », comme l’a annoncé, le Premier Ministre Jean Castex, le 28 janvier, à Grigny (Essonne). « Il faut à la fois durcir les amendes pour les maires qui, manifestement, n’essayent même pas et, peut-être, aider et donner un peu de souplesse aux maires qui essayent et qui n’y arrivent pas », a indiqué la Ministre.

Extension de la garantie Visale à 6 millions de salariés

Tout en développant l’offre de logement, la ministre veut « faciliter l’accès de tous au marché du logement ». Pour en finir avec le « marché du logement à deux vitesses », dans lequel, « dès que vous avez un contrat court, dès que vous êtes indépendant et dès que vous êtes en période d’essai, vous n’arrivez jamais à louer un logement sur le marché privé », elle planche sur l’extension de la garantie Visale (dispositif de caution proposé par Action Logement) à tous les salariés qui gagnent moins de 1500 € nets par mois, soit 6 millions de salariés.

« Les partenaires sociaux sont en train d’en discuter. La décision sera annoncée jeudi (Ndlr : le 4 février 2021) ». En outre, Emmanuelle Wargon a en projet de permettre aux propriétaires bailleurs qui souscrivent à une assurance privée de louer à des locataires bénéficiant de la garantie Visale, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. «C’est un blocage administratif stupide que nous allons lever cette année », a-t-elle asséné.

Intermédiation locative sociale et nuit de la solidarité

Pour lutter contre le mal logement, elle compte simplifier le dispositif d’intermédiation locative sociale qui permet de défiscaliser à condition de louer un logement à un ménage en difficultés par l’intermédiaire d’une association. « C’est un dispositif très peu connu, très peu utilisé, qui ne concerne que quelques dizaines de milliers de logements. Je voudrais le rendre plus visible et plus simple ».

Enfin, la ministre réfléchit à l’organisation d’une « nuit de la solidarité nationale, pour permettre aux Français, d’aller à la rencontre des sans abris et pour connaître le nombre de personnes qui dorment à la rue. On a du mal à le savoir. C’est probablement entre 10 et 20 000 personnes. Ca reste beaucoup, ça reste trop et c’est ce comptage qu’il faut effectuer tous ensemble.

« J’ai écrit aux maires des vingt plus grandes villes de France pour leur proposer cela. J’ai déjà une dizaine de réponses positives : Bordeaux, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Nancy, Saint-Etienne, Grenoble. J’attends la réponse de la maire de Paris. J’espère qu’elle ne fera pas cavalier seul car il s’agit d’une initiative citoyenne qui doit être collective".