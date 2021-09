Emmanuel Macron exalte les villes moyennes

Emmanuel Macron n’a pas boudé son plaisir : le 7 septembre en clôture des quatrièmes rencontres Action cœur de ville, le président de la République a tressé des lauriers aux acteurs d’un « modèle de l’action publique », qui donne « le plus bel exemple de décentralisation dont notre pays a besoin ». Afin d’aller « plus haut, plus loin et plus fort », il entend étendre le champ d’application d’une méthode efficace, qui part des projets des territoires, sans nouvelle strate administrative ni recours à la loi.